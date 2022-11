https://fr.sputniknews.africa/20221122/moscou-et-bamako-lutteront-ensemble-contre-le-terrorisme-et-le-trafic-darmes-1057057206.html

Moscou et Bamako lutteront ensemble contre le terrorisme et le trafic d'armes

Déterminés à consolider leurs relations, la Russie et le Mali ont conclu un accord de coopération dans plusieurs domaines, dont la lutte contre les activités... 22.11.2022, Sputnik Afrique

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile du Mali, Daoud Aly Mohammedine, s’est rendu à Moscou pour une visite de travail de cinq jours, pour s’entretenir avec le ministre russe de l’Intérieur, Vladmir Kolokoltsev. Lors de la rencontre, un accord de coopération a été signé.Premier du genre, l’accord "jette les bases juridiques d’une coopération dynamique, opérationnelle et technique". La signature du document a été précédée d’échanges entre les ministres "sur les questions d’actualité relatives à leurs domaines de compétence".Consolidation des relations bilatéralesM.Kolokoltsev a également octroyé au ministère malien une cinquantaine de bourses de formation, dans plusieurs spécialités.Les deux ministres ont "réaffirmé leur détermination à œuvrer à la consolidation des relations bilatérales" entre le Mali et la Russie.

