Des motards défilent en France contre le contrôle technique - vidéos

Plusieurs centaines de motards ont défilé dimanche à Paris, après plusieurs villes de régions la veille, pour protester contre l'instauration d'un contrôle technique pour les deux-roues motorisés."Contrôle technique moto: c'est toujours non!" était le mot d'ordre de la manifestation à l'appel de la Fédération des motards en colère (FFMC).Les motards, venus d'Île-de-France mais aussi de Chartres ou d'Orléans, sont partis de la porte Dauphine pour rejoindre le centre de Paris et les abords du Conseil d'État,, la juridiction administrative suprême ayant le 31 octobre rétabli pour la France l'instauration de ce contrôle technique imposé par l'Union européenne. "Je trouve que c'est ridicule cette histoire de contrôle technique moto", disait, au sein du cortège, Serge Pelliccia, président d'un club de moto à Chartres.D'autres défilés se sont tenus le samedi 26 novembre à Annecy, Bordeaux, Lille, Limoges, Nantes, Pau, Rennes et Toulouse.Le 19 novembre, près de 1.500 motards, venus de plusieurs départements du sud de la France, ont défilé à Montpellier.Contrôle technique des deux-rouesSelon le Conseil d'État, le gouvernement avait commis un "excès de pouvoir" lorsqu'il avait renoncé à imposer un contrôle technique aux deux-roues alors que la Commission européenne l'avait instauré pour protéger la sécurité des motards mais aussi l'environnement.La Commission avait introduit dès 2014 cette disposition pour tous les pays de l'UE, souhaitant sa mise en oeuvre dès janvier 2022 pour celles de plus de 125 cm3. L'application de cette mesure était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement. Après l'arrêt du Conseil d'État, le ministre des Transports Clément Beaune a commencé à rencontrer des parties sur les modalités pour finalement la mettre en place, à une date qui n'a pas encore été fixée.Pour la FFMC, qui argue d'une baisse de la mortalité liée aux deux-roues depuis 10 ans, le Conseil d'État "est sorti de son rôle":

