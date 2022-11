https://fr.sputniknews.africa/20221127/burkina-sept-morts-dans-deux-attaques-distinctes-1057099150.html

Burkina: sept morts dans deux attaques distinctes

Au moins deux attaques ont été perpétrées au Burkina Faso ces derniers jours. Lors de l'explosion d'un engin artisanal, dans le nord du pays, quatre militaires... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Quatre soldats burkinabè ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal, vendredi dans le nord du pays, et trois civils sont morts dans une autre attaque dans le nord-est, selon l'armée et une source sécuritaire."Cet incident a malheureusement occasionné la perte de quatre de nos vaillants combattants. Un blessé, évacué d'urgence, a été pris en charge par le service de santé des Armées", poursuit le texte."L'unité ciblée avait escorté un convoi de ravitaillement dans la ville de Djibo".Comme de nombreuses autres villes du nord du Burkina Faso, Djibo est sous blocus des groupes terroristes, qui mènent des attaques contre les convois de ravitaillement, principalement sur l'axe menant à Bourzanga et Kongoussi.Vendredi, la ville de Falangoutou (nord-est) a été la cible d'une incursion d'individus armés, selon une source sécuritaire qui a précisé que "trois civils ont été tués".Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques terroristes de plus en plus fréquentes ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

