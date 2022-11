https://fr.sputniknews.africa/20221125/burkina-plus-de-90000-suppletifs-civils-de-larmee-enroles-pour-lutter-contre-le-terrorisme-1057082900.html

Burkina: plus de 90.000 supplétifs civils de l'armée enrôlés pour lutter contre le terrorisme

Plus de 90.000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des civils appelés à soutenir l'armée dans sa lutte contre les terroristes, ont été enrôlés sur... 25.11.2022, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso avait lancé le 24 octobre une campagne visant à recruter 50.000 volontaires, 35.000 assignés à leur commune de résidence et 15.000 pouvant être déployées sur le territoire.Cette campagne, qui s'est achevée le 18 novembre, vise à "renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme", selon la même source.Tous les inscrits ne sont pas "retenus pour le moment", souligne la même source.Le statut des VDP est défini par la loi depuis le 21 janvier 2020. Il est défini comme "une personne de nationalité burkinabé, auxiliaire des Forces de défense et de sécurité (FDS), servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence".Jusqu'à présent, les VDP recevaient une formation civique et militaire de 14 jours avant d'être armés et dotés de moyens de communication.Depuis 2015, civils et militaires burkinabè sont régulièrement endeuillés par des attaques terroristes de plus en plus fréquentes, notamment dans le nord et l'est, ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

