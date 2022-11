Violences à Mayotte: "Paris doit agir à la hauteur des dégâts causés par ces terroristes"

"Paris vient d'envoyer le RAID pour sécuriser la population. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a ce genre de troubles, ils envoient du monde. Mais aussitôt qu'un semblant de calme arrive, ces troupes s'en vont et ça reprend de plus belle. Et les risques de nouveaux débordements existent encore et toujours. Les mesures prises ne sont pas suffisantes et sans doute faudrait-il trouver d'autres remèdes à long terme!", a déclaré Foumo Silahi.