https://fr.sputniknews.africa/20221126/la-tunisie-au-bord-de-lelimination-apres-sa-defaite-contre-laustralie-au-mondial-1057093320.html

La Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie au Mondial

La Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie au Mondial

Battue par l'Australie, la Tunisie est au bord de l'élimination à la Coupe du monde de football au Qatar. Elle doit vaincre la France, championne du monde en... 26.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-26T14:32+0100

2022-11-26T14:32+0100

2022-11-26T14:44+0100

tunisie

mondial 2022

football

sport

australie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1057093170_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_46f15de0401604c8a106ddafc0cf7941.jpg

La Tunisie s'est mise dans une situation très délicate au Mondial en s'inclinant ce samedi 26 novembre, sur le score de 1-0 contre l'Australie, victorieuse grâce à un but de Mitchell Duke au stade Al-Janoub de Doha.Pour espérer encore se qualifier pour les 8e de finale, les Aigles de Carthage, qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de leur troisième match, et espérer une conjoncture favorable dans le groupe.Après 20 premières minutes soporifiques, où l'Australie a monopolisé le ballon mais sans jamais porter le danger vers le but d'Aymen Dahmen, les Socceroos ont été les premiers à trouver l'ouverture. Sur un contre, Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France (4-1).Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens, certes présents dans l'engagement physique, mais longtemps dénués d'inspiration dès lors qu'ils récupéraient le ballon. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir la première action intéressante des Aigles de Carthage, lorsque leur capitaine Youssef Msakni a tenté de s'infiltrer dans la défense adverse, en vain.Les Tunisiens, qui avaient montré d'autres qualités lors de leur entame de compétition contre le Danemark (0-0), ont ensuite eu un temps fort, avec deux occasions franches: Mohamed Dräger, à la conclusion d'un contre, a d'abord obligé le gardien australien Mathew Ryan à une belle parade (41e), avant que Msakni, encore lui, ne se retrouve en position idéale pour une reprise sans contrôle face au but, à la réception d'un centre d'Issam Jebali (45e+3).Mais le capitaine des Aigles n'a pas cadré, et c'est l'Australie qui est rentrée aux vestiaires avec un but d'avance, au grand désarroi des quelques 20.000 supporteurs tunisiens venus encourager leur équipe, tout de rouge vêtus.Les Tunisiens sont revenus après la pause avec de bien meilleures intentions. Possession, tentative de percussion, utilisation des couloirs. Tout y était? Non, car l'efficacité devant le but a fait défaut jusqu'au bout aux Nord-Africains: Jebali s'est enferré dans la défense (52e), Msakni a échoué sur le gardien Mathew Ryan, juste avant de tenter un tir de loin encore capté par le portier australien (72e).Ni Msakni, qui à 32 ans revient de blessure et a peu joué dans son club qatari de tout le mois d'octobre, ni le Montpelliérain Wahbi Khazri, entré en fin de match pour tenter de sauver son équipe, n'ont réussi à faire oublier l'absence lors de ce Mondial d'un véritable buteur tunisien.Les Tunisiens regarderont sans doute avec intérêt le France-Danemark de 17h00. Si les Bleus gagnent, ils seront déjà qualifiés, et Didier Deschamps pourrait ménager ses cadres pour le dernier match de poule.

tunisie

australie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

tunisie, mondial 2022, football, sport, australie