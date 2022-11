https://fr.sputniknews.africa/20221126/la-russie-pourrait-aider-ses-partenaires-africains-a-se-doter-de-lexpertise-necessaire-1057092462.html

"La Russie pourrait aider ses partenaires africains à se doter de l’expertise nécessaire"

Le continent africain dispose de richesses en matières premières et en hydrocarbures. Cependant, il reste aujourd’hui peu industrialisé. Un spécialiste... 26.11.2022, Sputnik Afrique

«La Russie pourrait aider ses partenaires africains à se doter de l’expertise nécessaire» Le continent africain dispose de richesses en matières premières et en hydrocarbures. Cependant, il reste aujourd’hui peu industrialisé. Un spécialiste africain décortique le problème pour Zone de Contact.

C’est par cette problématique que Papa Demba Thiam, analyste et conseiller en développement industriel, a commenté la situation paradoxale de l’Afrique. Le continent reste aujourd’hui le moins industrialisé de la planète alors qu’il dispose de diverses richesses dans son sol. Aujourd’hui, pour financer des investissements publics, l’Afrique doit s’endetter auprès de bailleurs de fonds de tout genre. Dans ce contexte, un partenariat gagnant-gagnant est considéré par certains pays africains comme ce qu’il y a de plus adéquat et constructif aujourd’hui. D’où l’intérêt pour le dialogue avec la Chine et la Russie. Papa Demba Thiam dessine à cette occasion les contours d’une telle collaboration. Il a rajouté que "la Russie a une longue tradition de développement des infrastructures énergétiques", un savoir-faire qui pourrait répondre aux besoins du continent. Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!

