La Guinée recevra près de 70 millions de dollars du FMI

Conakry et le Fonds monétaire international (FMI) ont convenu d’un financement d’une valeur de 69 millions de dollars pour lutter contre la crise alimentaire... 26.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-26T20:55+0100

2022-11-26T20:55+0100

2022-11-26T20:55+0100

Le Fonds monétaire international (FMI) accordera une aide financière d’urgence d’un montant de 69 millions de dollars à la Guinée-Conakry, conformément à un nouvel accord de service, a annoncé l’organisme dans un communiqué.Selon Senenews, Moussa Cissé, ministre guinéen de l’Économie et des Finances, a espéré que cette subvention d’urgence aiderait la Guinée à atténuer les graves conséquences de la crise alimentaire. Il permettra également de fournir des ressources pour soutenir les plus vulnérables par la distribution d’aliments, financer les interventions visant à améliorer l’approvisionnement en engrais et assister les agriculteurs.La crise alimentaire, un fléau en GuinéeSelon le FMI, une équipe des services du Fonds a effectué une mission en Guinée du 4 octobre au 18 novembre. Elle a constaté que la pandémie de Covid-19 avait "impacté le secteur non minier de la Guinée plus durement que prévu". Les récents chocs sur les marchés mondiaux des produits alimentaires, des carburants et des engrais, ainsi que l'insécurité alimentaire qui en a découlé, ont aggravé la situation, estime le fonds.Le bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) en Guinée avait déjà reçu, en juillet, un don d’urgence de 500.000 dollars de la part du gouvernement japonais, pour répondre à l’insécurité alimentaire mondiale.Les sanctions antirusses, matérialisées par le blocage des engrais et des céréales russes ont aussi un impact direct en Afrique de l’Ouest. De nombreux États occidentaux, notamment la France, ancien pays colonisateur, s’opposent aux livraisons d’engrais russes vers l’Afrique.

