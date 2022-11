https://fr.sputniknews.africa/20221123/la-france-a-des-raisons-de-sopposer-aux-livraisons-dengrais-russe-vers-lafrique-1057069820.html

La France a "des raisons de s'opposer aux livraisons" d’engrais russes vers l’Afrique

Ce 23 novembre, Vladimir Poutine a signalé avoir été contacté par certains de ses homologues africains, "qui ne comprennent pas ce qui se passe", les engrais russes n’étant toujours pas livrés en Afrique. Le blocage des cargaisons destinées aux pays les plus pauvres, surtout à titre gracieux, est "complètement inadmissible", a ajouté le Président russe.Pour Vladimir Olentchenko, chercheur principal au Centre d'études européennes de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales, il semble que "l'Occident collectif et ses membres poursuivent certains objectifs spécifiques" en empêchant les livraisons d'engrais et céréales russes en temps et en heure.Selon lui, pour les Français, les livraisons d'engrais russes bouleversent l'équilibre qu’ils tentent d’établir en leur faveur. "Lorsque [Emmanuel] Macron a fait un déplacement en Afrique, il a explicitement fait part à la Russie de revendications selon lesquelles celle-ci crée une concurrence pour la France. Il est donc clair que les autorités françaises ont des raisons de s'opposer aux livraisons", a indiqué l’analyste.Vendre des céréales à des prix gonflésQuant à d’autres pays occidentaux, leur motif est tout aussi "visible". Pour eux, il est plus rentable de vendre leurs propres céréales "à des prix gonflés", estime M.Olentchenko.Les engrais "de haute qualité"Le chercheur a en outre indiqué à Sputnik que le blocage des engrais avait "ralenti la reproduction agricole" dans les pays "où ils sont nécessaires".M.Olentchenko a ajouté que les engrais russes étaient "de haute qualité" et qu’ils n'avaient "fait l'objet d'aucune plainte", tout en apportant "une contribution tangible à l'approvisionnement alimentaire". "Et surtout, dans les pays où il y a des problèmes avec la nourriture. Il s'agit de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine."

