https://fr.sputniknews.africa/20221123/poutine-devoile-le-futur-des-engrais-russes-malgre-les-obstacles-artificiels-de-certains-pays-1057064421.html

Poutine dévoile le futur des engrais russes "malgré les obstacles artificiels" de certains pays

Poutine dévoile le futur des engrais russes "malgré les obstacles artificiels" de certains pays

L’exportation des engrais russes se poursuit "avec succès" et Moscou est prêt à conquérir d’autres marchés internationaux avec ses produits, a jugé Vladimir... 23.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-23T12:53+0100

2022-11-23T12:53+0100

2022-11-23T12:53+0100

onu

russie

vladimir poutine

engrais

afrique

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1056651863_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_e9cd5520c0c6105898a11f5393e847d0.jpg

Vladimir Poutine a évalué la situation sur le marché international des engrais durant sa rencontre avec le directeur général du groupe Uralchem, géant russe de fabrication de produits chimiques, dont les engrais minéraux.M.Poutine a précisé que la Russie était prête à élargir la fourniture d'engrais aux marchés internationaux et à coopérer "avec absolument tous les partenaires dans ce domaine, sans faire d’exception".Le chef de l'Etat russe a en outre signalé avoir été contacté par certains de ses homologues africains, "qui ne comprennent pas ce qui se passe, puisqu'il s'agit de l'aide à l'endroit des pays les plus pauvres". Le blocage des livraisons, surtout à titre gracieux, est "complètement inadmissible", a ajouté M.Poutine.Les problèmes rencontrésLe Président russe a par ailleurs soutenu la demande d'Uralchem de demander à l'Onu de débloquer les engrais dans les ports européens. Le directeur général de l’entreprise a pour sa part fait savoir qu’ils réussissaient à travailler sans avoir recours à l'euro et au dollar. Par exemple, Uralchem a commencé à vendre des engrais au Brésil contre des yuans chinois.Le 17 novembre, l’accord céréalier entre l’Ukraine, la Russie, la Turquie et l’Onu a été reconduit pour 120 jours. Il est appuyé par un mémorandum entre l’Onu et la Russie prévoyant la suppression des restrictions antirusses qui entravent l’exportation d’engrais et de produits agricoles. Or, le blocage des engrais russes est maintenu par l'UE même en dépit de leur envoi à titre gracieux par Moscou. Le 11 novembre, l’Onu a fait part de l’expédition d’un lot d’engrais russes bloqué dans les ports européens au Malawi en Afrique.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

onu, russie, vladimir poutine, engrais, afrique, international