Au Maroc, les violences conjugales auraient coûté aux ménages 1,98 milliard de dirhams

Au Maroc, les violences conjugales auraient coûté aux ménages 1,98 milliard de dirhams

Selon le Haut Commissariat au Plan marocain (HCP), 24% des victimes de violences au sein du couple ont eu recours à des dépenses estimées à 1,98 milliard de dirhams.

Les foyers concernés par les violences auraient supporté 1,98 milliard de dirhams (MMDH), dont 1,3 MMDH en milieu urbain et 681 millions de dirhams (MDH) en milieu rural, a annoncé le Haut Commissariat au Plan marocain (HCP).Ce chiffre est de 1,67 MMDH pour les violences physiques et de 308 MDH pour les agressions sexuelles. Les dépenses directes représentent 82% du montant total de la violence conjugale, soit 1,63 MMDH, atteignant 1,36 MMDH pour les brutalités physiques, soit près de 84% du coût direct, et 267 MDH en ce qui concerne les viols.La récente note du HCP intitulée "Coût économique de la violence à l'encontre des filles et des femmes: Dépenses et perte de revenus des ménages" repose sur les données fournies par l’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes et des hommes réalisée en 2019 par le HCP avec l’appui de l’Onu Femmes au Maroc.Quelles sont ces dépenses?Parmi les victimes de violences conjugales, 21% ont dû effectuer des dépenses directes à cause des graves séquelles entrainées au cours des 12 mois précédant l’enquête. Les coût effectués en contrepartie des soins de santé reçus représentent 45,3% du coût direct des violences conjugales (737 MDH).Ensuite, vient le budget alloué au recours aux services juridiques et judiciaires avec 25% (406,8 MDH), à l’hébergement suite à l’abandon du domicile avec 18% (293,1 MDH), au remplacement et à la réparation des biens endommagés avec 11,3% (185 MDH). Enfin, 0,5% (7,7 MDH) des dépenses correspond aux services de la société civile.Le coût indirect des violences conjugales est estimé à 351 MDH pour 10% des victimes qui ont dû arrêter la prise en charge des travaux domestiques, du travail rémunéré et/ou de la scolarisation. Il est imputable aux violences physiques avec 310 MDH (88,5%) et aux violences sexuelles avec 40,5 MDH (11,5%).Ce coût indirect revient, pour plus de 63%, au prix des jours perdus de travail domestique des victimes et de leurs époux (222 MDH), pour 36% à la perte des jours de leur travail rémunéré (126 MDH) et pour moins de 1% à la perte des jours de scolarisation des enfants (2,7 MDH).

