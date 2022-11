https://fr.sputniknews.africa/20221125/un-sous-marin-russe-dernier-cri-tire-des-missiles-kalibr-depuis-la-mer-du-japon---video-1057080475.html

Un sous-marin russe dernier cri tire des missiles Kalibr depuis la mer du Japon - vidéo

Un sous-marin russe dernier cri tire des missiles Kalibr depuis la mer du Japon - vidéo

Le sous-marin diesel-électrique Magadan de la flotte du Pacifique a tiré des missiles de croisière Kalibr sur une cible navale et une autre côtière depuis la mer du Japon. 25.11.2022

russie

flotte russe du pacifique

kalibr

tir de missiles

Le sous-marin dernier cri à propulsion diesel-électrique Magadan, qui a récemment rejoint la flotte du Pacifique, a tiré des missiles Kalibr depuis une position immergée dans le cadre de tests, a annoncé la Défense russe.Les cibles fictives ont été détruites depuis une zone de la mer du Japon dans laquelle le bâtiment est arrivé discrètement.Projet 636.3Le Magadan est le troisième des six nouveaux sous-marins du projet 636.3 commandés en septembre 2016 par la marine russe pour sa flotte du Pacifique. Livré à la marine en octobre 2021 à Saint-Pétersbourg où il a été construit aux chantiers navals de l’Amirauté, le sous-marin a rejoint la flotte du Pacifique via la voie maritime du Nord en octobre 2022.Les deux premiers de la série, le Petropavlovsk-Kamtchatsky et le Volkhov, ont été livrés en novembre 2019 et octobre 2020. Suivra rapidement le quatrième, nommé Oufa, qui a été mis sur cale en même temps que le Magadan.Le cinquième bâtiment de la série, le Mojaïsk, doit être lancé au printemps 2023 et le sixième, le Yakoutsk, est en cours de construction.Les sous-marins du projet 636.3 mesurent 74 mètres de long et déplacent plus de 3.900 tonnes. En raison de sa coque solide, le sous-marin a une profondeur opérationnelle de 240 mètres et peut plonger jusqu’à une profondeur maximale de 300 mètres. Les sous-marins de ce projet ont une portée opérationnelle allant jusqu’à 7.500 milles. Ils sont armés de missiles de croisière Kalibr-PL qui sont lancés à partir de tubes lance-torpilles depuis une position immergée.

