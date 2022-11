"L'Europe se suicide au profit des États-Unis", juge un ex-candidat à la présidentielle française

"Il ne s'agit pas d'être pour la Russie, il ne s'agit pas d'être pour l'Ukraine. Il s'agit de trouver une solution pour que (…) les populations russes du Donbass puissent être protégées, et pour que l'Ukraine soit une zone neutre qui respecte à la fois l'Union européenne, qui est séparée, et la Russie. Et je trouve abominable, dangereux, tragique que l'Europe se suicide au profit des États-Unis et de la Chine", indique le président de Debout la France.