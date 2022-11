https://fr.sputniknews.africa/20221124/une-tentative-ukrainienne-de-saboter-un-gazoduc-fournissant-du-gaz-a-leurope-dejouee-1057073478.html

Une tentative ukrainienne de saboter un gazoduc fournissant du gaz à l'Europe déjouée

Une tentative ukrainienne de saboter un gazoduc fournissant du gaz à l'Europe déjouée

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a stoppé une tentative des services spéciaux ukrainiens d'organiser un acte terrroriste de sabotage sur le... 24.11.2022, Sputnik Afrique

Les services spéciaux russes ont déjoué une tentative de saboter le gazoduc via lequel la Russie livre de l'énergie à la Turquie et à l'Europe, a fait savoir le Service fédéral de sécurité de Russie. D'après ses informations, l'attentat terroriste de sabotage avait été planifié par les services spéciaux ukrainiens.Des citoyens russes impliqués dans la préparation de l'attaque ont été arrêtés.En outre, les agents du FSB ont confisqué "quatre mines magnétiques, quatre kg de plastite, des fusibles à action retardée, 593.000 roubles [près de 9.800 de dollars] et des moyens de communication".Ces derniers contiennent une correspondance avec un tuteur des services spéciaux de l'Ukraine et des instructions pour assembler et installer un engin explosif. Le tuteur ukrainien leur a également fait parvenir les coordonnées du lieu où l'explosion aurait dû être commise, dans la région de Volgograd.

