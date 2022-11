https://fr.sputniknews.africa/20221124/une-ambulanciere-apprend-que-lado-quelle-na-pas-pu-sauver-etait-sa-fille-1057075176.html

Une ambulancière apprend que l’ado qu’elle n’a pas pu sauver était sa fille

Au Canada, une ambulancière n'est pas parvenue à secourir une adolescente, victime d'un accident de la route. La femme a, par la suite, découvert que la fille... 24.11.2022, Sputnik Afrique

canada

accident de la route

victimes

ambulanciers

international

"Mon pire cauchemar d'ambulancière s'est réalisé". Una adolescente a perdu la vie dans un accident de la route à Alberta, au Canada. La voie empruntée est, en effet, à cette période de l’année, en partie gelée. Intervenue sur le lieu du drame, l’ambulancière Jayme Ericksson, n’a pas pu sauver la jeune fille.Elle a passé une trentaine de minutes à essayer de la désincarcérer, puis elle est restée à ses côtés alors que l’adolescente était héliportée dans un hôpital où elle a finalement été débranchée.De retour chez elle, la secouriste a appris de la bouche de la police que la victime était sa propre fille, Montana, âgée de 17 ans. La collision l'avait défigurée en la rendant méconnaissable, relate le Guardian.Partie promener un chienElle a ajouté que la famille était "submergée par le chagrin, et absolument détruite". "La peine que je ressens ne ressemble à rien de connu, c'est indescriptible."D’après les informations du journal britannique, Montana et son amie, qui était au volant du véhicule, étaient parties promener un chien. La conductrice a perdu le contrôle et l’automobile a été percuté par un camion. L’amie de Montana a réussi s'extirper de la voiture.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

canada, accident de la route, victimes, ambulanciers, international