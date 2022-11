https://fr.sputniknews.africa/20221120/en-egypte-12-morts-dans-un-accident-de-bus-1057035460.html

En Egypte, 12 morts dans un accident de bus

Suite à une collision survenue ce 20 novembre entre un camion et un bus dans l'est de l'Egypte, 12 personnes ont été tuées, a annoncé le ministère de la Santé... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Douze personnes ont été tuées dimanche quand leur bus est entré en collision avec un camion près de la station balnéaire d'Hourghada, dans l'est de l'Egypte, a indiqué le ministère de la Santé. Il s'agit du deuxième accident meurtrier en moins de 10 jours en Egypte. Le 12 novembre, 20 personnes avaient été tuées quand leur minibus s'était renversé dans un canal du delta du Nil, dans le Nord.Le parquet a ouvert une enquête pour connaître les causes et les circonstances de l'accident survenu sur la route reliant les villes de Ras Gharib et d'Hourghada, sur la mer Rouge, a rapporté une source judiciaire à l'AFP.

