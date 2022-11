https://fr.sputniknews.africa/20221124/russie-parrain-du-terrorisme-un-eurodepute-denonce-cette-resolution-du-parlement-europeen-1057073311.html

Russie "parrain du terrorisme": un eurodéputé dénonce cette résolution du Parlement européen

Russie "parrain du terrorisme": un eurodéputé dénonce cette résolution du Parlement européen

En votant une résolution pour désigner la Russie comme un État parrain du terrorisme, le Parlement européen "contribue à l’escalade du conflit plutôt qu’à... 24.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-24T09:52+0100

2022-11-24T09:52+0100

2022-11-24T09:52+0100

donbass. opération russe

parlement européen

russie

résolution

terrorisme

thierry mariani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1045257350_0:151:3039:1860_1920x0_80_0_0_9682d6b286c03a84562486dc43a5a715.jpg

Le député européen Thierry Mariani a publié sur Twitter un message vidéo fustigeant l’adoption par le Parlement européen d’une résolution qualifiant la Russie d’État soutenant le terrorisme."C’est à cela que les initiateurs de cette résolution veulent nous pousser en faisant passer le souhait du Président Zelensky avant l’intérêt vital du peuple français.""L’intérêt de la France c’est la fin de la guerre en Ukraine"M.Mariani rappelle qu’Emmanuel Macron avait refusé de prendre une telle décision au G7 en juin dernier et que Joe Biden l’a aussi refusée en septembre. Cinq pays européens sur 27 seulement avaient suivi cette démarche alors que le Parlement européen cherche à contraindre les États membres à poursuivre une politique étrangère qu’ils ne souhaitent pas adopter.Document sans valeur juridiqueMercredi 23 novembre, le Parlement européen a voté à Strasbourg une résolution qualifiant la Russie d’État promoteur du terrorisme.Le texte a été adopté par 494 voix pour, 58 voix contre et 44 abstentions. + реакция захаровойLes résolutions du Parlement européen n’ont aucune valeur juridique et portent le caractère de simple recommandation. Néanmoins, elles sont largement exploitées dans l'environnement médiatique et politique de l'UE pour promouvoir et diffuser des points de vue jugés nécessaires.*Organisation sous sanctions de l’Onu pour activités terroristes

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

parlement européen, russie, résolution, terrorisme, thierry mariani