"L'Algérie prendra les mesures qu'il faut" en cas de sanctions occidentales à son égard

"L'Algérie prendra les mesures qu'il faut" en cas de sanctions occidentales à son égard

Au motif qu’elle apporterait un "soutien politique, logistique et financier" à la Russie, certains députés européens appellent à sanctionner l’Algérie. Mais... 24.11.2022, Sputnik Afrique

Dix-sept députés européens demandent à Ursula von der Leyen et à l’Union européenne de réviser l’Accord d’association avec l’Algérie à cause des relations étroites entre Alger et Moscou. Ils veulent "imposer leurs règles" aux pays qui ont une alliance stratégique avec la Russie, a déclaré dans un entretien à Sputnik Dr Farid Benyahia, analyste algérien en économie et en géopolitique.Pour lui, ces députés européens "n'ont pas bien compris les choses et que le monde va vers un monde multipolaire"."L'Algérie a tous les moyens de se défendre. Nous avons l'énergie qui beaucoup de pays européens demandent, qui achètent le pétrole et le gaz d'Algérie. Et s'il y a des sanctions contre ce pays… L'Algérie prendra les mesures qu'il faut."Lobbies en FranceM.Benyahia affirme également qu'il y a des pressions sur Alger de la part de "quelques lobbies en Europe, notamment de la France" avec certains pays arabes.

