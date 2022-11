Fontaine et ordinateurs détruits: un Algérien saccage une antenne du Département en France

https://fr.sputniknews.africa/20221124/fontaine-et-ordinateurs-detruits-un-algerien-saccage-une-antenne-du-departement-en-france-1057076197.html

Le 10 avril 2022, Nordine, un ressortissant algérien, vient d’avoir 18 ans. Il n’est donc plus mineur et depuis lors, ne bénéficie plus des mêmes droits. Pour rester en France, le jeune homme doit décrocher son titre de séjour, ce qu’il n’arrive pas à faire. Après être resté sans nouvelles de son dossier dans une antenne du conseil départemental des Yvelines de Guyancourt, il est devenu furieux, rapporte Actu - Ile-de-France.D’abord, l’Algérien s’est emparé d’une vitre de protection et l’a bousculé sur l’agent de l’accueil. Ensuite, il en fait voler une seconde, a détruit "une fontaine à eau, un ordinateur portable, un ordinateur fixe et un écran". Il s’est calmé à l’arrivée des forces de l’ordre.Huit mois de sursisLe 22 novembre, le jeune homme a été jugé en comparution immédiate à Versailles. À l’audience, il a affirmé être un "garçon habituellement très calme, poli et gentil."La responsable de l’accueil a confirmé que l’Algérien était "très calme d’habitude". "Personne n’a compris. C’est trop dommage. Il s’en sortait pas mal en plus. En fait, ça me fait de la peine de le voir ici."Le tribunal a prononcé huit mois de sursis, avec une interdiction de se rendre dans les locaux de Guyancourt pendant trois ans.

