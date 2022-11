https://fr.sputniknews.africa/20221123/une-guerre-economique-mondiale-est-entree-dans-une-phase-militarisee-1057068798.html

Une guerre économique mondiale "est entrée dans une phase militarisée"

Une guerre économique mondiale "est entrée dans une phase militarisée"

Le sabotage des Nord Stream 1 et 2 a été confirmé par les services de sécurité suédois. Alors que Washington est grand gagnant de la panne sur les gazoducs... 23.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-23T18:01+0100

2022-11-23T18:01+0100

2022-11-23T18:01+0100

zone de contact

nord stream

russie

gazoduc

sabotage

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1057068649_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04b1c31661b98a47c8f9e184e0ffc83f.jpg

Une guerre économique mondiale «est entrée dans une phase militarisée», selon un analyste Le sabotage des Nord Stream 1 et 2 a été confirmé par les services de sécurité suédois. Alors que Washington est grand gagnant de la panne sur les gazoducs, l’Europe en souffrira le plus, estime Bertrand Scholler, conseiller en stratégie français. Il fait le point pour Zone de Contact!

En Occident, les tensions ne sont pas retombées. Alors que le monde a retenu son souffle après la chute d’un missile ukrainien en Pologne, les révélations de la Suède sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 rappellent qu’une autre bataille se joue hors d’Ukraine. Pour le conseiller en stratégie Bertrand Scholler, la guerre économique -qui ne date pas d’hier- vient juste d’entrer dans une nouvelle phase. C’est l’Allemagne qui est en train de payer un lourd tribut dans cette situation qui oppose Washington à Moscou et Pékin. Le succès économique allemand étant "lié en très grande partie aux énergies qu’ils pouvaient acheter à la Russie dans de très bonnes conditions", rappelle l’expert. Résultat, le sabotage des gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne aura des conséquences dévastatrices pour l’Europe, tandis que les États-Unis tireront profit de la situation, affirme M.Scholler.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

nord stream, russie, gazoduc, sabotage, états-unis, аудио