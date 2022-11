https://fr.sputniknews.africa/20221122/seisme-en-indonesie-le-bilan-salourdit-a-162-morts-1057052657.html

Séisme en Indonésie: le bilan s'alourdit à 162 morts

Le bilan du séisme qui a ébranlé l'ouest de l'île de Java en Indonésie s'est alourdi à 162 morts, a indiqué le gouverneur de la province. 22.11.2022, Sputnik Afrique

"J'ai le regret d'annoncer qu'il y a 162 morts", a affirmé le gouverneur de Java Ouest Ridwan Kamil, un chiffre confirmé par le porte-parole de l'administration de la ville de Cianjur.L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,6 était situé près de la ville de Cianjur, en Java occidental, la province la plus peuplée d'Indonésie, où la plupart des victimes ont trouvé la mort lors de l'effondrement de bâtiments et de glissements de terrain.Parmi les victimes figurent notamment des étudiants d'un pensionnat ou encore des personnes mortes à leur domicile, tuées dans la chute du toit ou des murs de leur logement.Des engins lourds tels que des bulldozers ont été déployés mardi à Cianjur pour épauler les secours, et les sauveteurs tentent de dégager les routes entravées à la suite de glissements de terrain, a fait savoir Joshua Banjarnahor, porte-parole de l'agence de recherches et de sauvetage de la ville de Bandung en Java occidental.L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent.En 2018, l'île de Lombok et l'île voisine de Sumbawa avaient été frappées par un violent tremblement de terre qui avait fait plus de 550 morts.

