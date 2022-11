https://fr.sputniknews.africa/20221122/piege-par-un-canular-le-president-polonais-affirme-quil-ne-veut-pas-dune-guerre-avec-la-russie-1057057365.html

Piégé par un canular, le Président polonais affirme qu’il "ne veut pas" d’une guerre avec la Russie

Piégé par un canular, le Président polonais affirme qu’il "ne veut pas" d’une guerre avec la Russie

"Emmanuel, crois-moi, je suis extrêmement prudent". Suite à la chute d’un missile en Pologne, le Président Andrzej Duda a été piégé via un canular... 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T16:04+0100

2022-11-22T16:04+0100

2022-11-22T16:04+0100

andrzej duda

pologne

russie

varsovie

moscou

otan

emmanuel macron

canulars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101753/18/1017531860_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_00a4e58e3461bb636c0b83ac12f4878b.jpg

La journée ayant suivi la chute d’un missile sur le territoire polonais a été emplie de doutes et de suppositions. Le lendemain de cette affaire plus tard qualifiée d’"accident" par le Président polonais, deux Russes spécialistes de canulars téléphoniques ont décidé de le piéger.Se présentant comme Emmanuel Macron, ils ont demandé à Andrzej Duda de s’exprimer quant à la situation. Après avoir expliqué ce qui s’était passé, il a assuré à "son homologue français":Qu’est-ce que craint M.Duda?Alors que le soi-disant Président français déclarait à son homologue qu’ils n’avaient "pas besoin d’une escalade russo-otanienne", M.Duda a confié:Et de souligner que c’est précisément pour cette raison il n'avait pas parlé du cinquième article de la charte de l'Otan sur la légitime défense collective et n’avait initié que l'application du quatrième article. Ce dernier prévoit des consultations en cas de menace pour l'un des membres de l'alliance.Il a d’ailleurs assuré que si ce missile s’avère être russe, Varsovie en parlerait avec ses alliés pour "trouver une solution commune à cette situation difficile". Or, quant à une possible menace de la fabrication d’une "bombe sale" par l’Ukraine, le Président polonais a confié:

pologne

russie

varsovie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

andrzej duda, pologne, russie, varsovie, moscou, otan, emmanuel macron, canulars