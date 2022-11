https://fr.sputniknews.africa/20221122/la-police-tombe-sur-un-stock-darmes-et-dobjets-nazis-au-domicile-dun-autrichien-1057059693.html

La police tombe sur un stock d’armes et d’objets nazis au domicile d’un Autrichien

La police tombe sur un stock d’armes et d’objets nazis au domicile d’un Autrichien

Au cours d'un contrôle de routine, les forces de l’ordre ont mis la main sur des armes non enregistrées et des objets nazis dans une petite ville autrichienne... 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T21:04+0100

2022-11-22T21:04+0100

2022-11-22T21:55+0100

autriche

police

armes

nazisme

seconde guerre mondiale

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104227/20/1042272028_0:9:1920:1089_1920x0_80_0_0_3d27c978d1021efa0982e5b5125b0bf4.jpg

Outre un pistolet et plusieurs fusils de chasse enregistrés, la police autrichienne a découvert un stock d'armes illégales et une vaste collection de références nazies au domicile d'un habitant de Völkermarkt, relate le journal Der Standard.Parmi les trouvailles figurait notamment un fusil datant de la Seconde Guerre mondiale "en parfait état de marche", accroché à un mur.Six baïonnettes, un spray au poivre, un pistolet et plus de 500 munitions, ainsi que des médailles nazies, des pièces d'uniformes individuels, des badges, de la littérature et des photographies ont également été trouvés.Ouverture d’une enquêteUne enquête a été ouverte contre le propriétaire de 61 ans, conformément à la loi sur le trafic d'armes et à la loi interdisant les symboles nazis. Les perquisitions se poursuivront.

autriche

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

autriche, police, armes, nazisme, seconde guerre mondiale, international