Exécution de prisonniers russes: les vidéos sont authentiques, admet le New York Times

Le quotidien américain New York Times a enquêté sur plusieurs vidéos montrant l’exécution de soldats russes prisonniers en Ukraine et en a certifié l’authenticité.Les images offrent un "rare aperçu d’un des nombreux moments horribles de la guerre", écrit le journal. Les faits ont eu lieu dans une ferme du village de Makeïevka, dans la République populaire de Lougansk, confirme la publication qui a recoupé des images satellites. La bourgade avait été reprise par les forces ukrainiennes mi-novembre, période à laquelle ont sans doute eu lieu ces exécutions.Les soldats russes ont été tués d’une balle dans la tête pour la plupart, explique au New York Times Rohini Haar, conseiller médical chez Physicians for Human Rights. Il s’agit bien de prisonniers de guerre, au vu des images. Ils s’étaient rendus et étaient allongés sur le sol, les bras tendus ou repliés derrière la tête.Le procureur de la Cour pénale internationale examine très probablement l'épisode, explique de son côté au New York Times Iva Vukusic, experte en poursuites pour crimes de guerre. Une enquête nécessiterait de se rendre sur les lieux, pour collecter les douilles, pratiquer des examens médico-légaux sur les corps et examiner les actions de l’unité ukrainiennes après la fusillade, ajoute-t-elle.Vidéos de la tuerieLe 18 novembre, une série de vidéos avait circulé sur les réseaux sociaux, montrant l’exécution d’au moins 11 soldats russes prisonniers des forces ukrainiennes. Moscou avait dénoncé un "assassinat brutal" et fustigé l’aveuglement de l’Occident devant une "pratique courante" côté ukrainien.Le Kremlin a déclaré tout faire pour identifier les coupables de cette tuerie, alors que l’Onu a demandé qu’une enquête approfondie soit menée.

