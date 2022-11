https://fr.sputniknews.africa/20221121/au-moins-11-morts-dans-des-attaques-dans-le-nord-est-du-nigeria-1057043026.html

Au moins 11 morts dans des attaques dans le nord-est du Nigeria

Lors des attaques commises contre une base militaire et une ville du nord-est du Nigeria, au moins 11 personnes ont été tuées. Selon les autorités locales... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T06:43+0100

2022-11-21T06:43+0100

2022-11-21T06:46+0100

nigeria

terrorisme

victimes

police

Des attaques meurtrières attribuées à des terroristes contre une base militaire et une ville du nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Niger, ont fait au moins 11 morts, dont neuf soldats, ont indiqué dimanche des sources de sécurité.Des combattants du groupe Etat islamique* en Afrique de l'Ouest (Iswap) arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses ont pris d'assaut la ville de Malam Fatori dans le district d'Abadam vendredi soir et samedi matin, attaquant une base militaire et des habitants avec des armes lourdes et des explosifs, ont déclaré ces sources."Les terroristes de l'Iswap* ont attaqué Malam Fatori et causé d'énormes dégâts", a déclaré un officier.Les assaillants "ont attaqué la base militaire et engagé des troupes dans un combat tandis qu'un deuxième groupe a commis une tuerie et déclenché un incendie criminel dans la ville", a-t-il fait savoir.Deux sources de sécurité ont affirmé dimanche que neuf soldats et deux policiers avaient été tués dans l'attaque de la base."Le nombre de victimes de la base est de onze, dont neuf soldats et deux policiers", a précisé un officier.Ce bilan a été confirmé par une deuxième source de sécurité, qui a indiqué qu'"on ne sait toujours pas combien de civils ont été tués en ville".Malam Fatori, qui est située à 200 km de la capitale régionale, Maiduguri, en bordure du lac Tchad, a été capturée par les terroristes de Boko Haram en 2014 avant que l'armée n'en reprenne le contrôle en 2015.*Organisation terroriste interdite en Russie

nigeria

