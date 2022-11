https://fr.sputniknews.africa/20221120/les-jeunes-africains-pensent-que-le-prochain-milliardaire-tech-pourrait-venir-du-continent-1057040713.html

Les jeunes Africains pensent que le prochain milliardaire Tech pourrait venir du continent

Grands absents de la liste des classements des milliardaires de la Tech, les jeunes africains estiment que le prochain viendrait de l’Afrique, selon... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Ayant un penchant pour les innovations locales, les jeunes Africains ont l’intime conviction que le prochain milliardaire de la Tech sera africain, d’après une dernière étude de l'ONG Africa No Filter.Intitulée Afrique – innovateur ou imitateur?, l'étude sur les attitudes à l'égard du potentiel technologique de l’Afrique a été menée dans plusieurs pays africains, notamment en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, au Kenya, au Maroc, au Nigéria, en Ouganda et au Zimbabwe.Au moins 4.500 personnes âgées de 18 à 35 ans ont été questionnées pour avoir une idée sur leurs perceptions de l’innovation africaine et sur l’influence faite par celle (innovation) occidentale.La jeunesse africaine optimisteAlors que l’Afrique est vue comme un continent "préhistorique" sur lequel il ne peut avoir aucune innovation, et qui ne bénéficie que des innovations occidentales, l’étude a montré l’optimisme de la jeunesse africaine dans sa grande majorité, quant à la possibilité pour des pays dits "pauvres" de générer de grandes innovations.Les jeunes Africains pensent à 79% qu’il est possible pour les pays pauvres de réaliser de grandes innovations pouvant influencer le monde. Pour 72%, il est possible pour leur propre pays de produire des milliardaires de la technologie. La majorité des répondants croyait à 62% au pouvoir de l’innovation africaine et préférait utiliser les innovations locales lorsqu’elles étaient disponibles, conclut l’étude.Une ère d’innovation "made in Africa" s’amorce, marquée par la multiplication, ces dernières années, des évènements dédiés à l’entrepreneuriat et à la technologie sur le continent.

