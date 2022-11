https://fr.sputniknews.africa/20221120/des-migrants-marocains-affirment-avoir-ete-tabasses-par-les-garde-frontieres-en-grece-1057036394.html

Des migrants marocains affirment avoir été tabassés par les garde-frontières en Grèce

Des migrants marocains affirment avoir été tabassés par les garde-frontières en Grèce

Les garde-frontières grecs auraient violemment refoulé en Turquie un groupe de migrants marocains clandestins après les avoir dépouillés et frappés, selon le... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Une dizaine de migrants marocains ont affirmé avoir été arrêtés par des garde-frontières grecs après leur entrée illégale a pays, relate le site Turquie News sans préciser la date de l’incident.D’après les témoignages des migrants cités par le média, les forces de sécurité leur ont pris de l’argent, des téléphones, les ont violemment frappés et les ont poussés de force vers l’autre côté du fleuve Evros jusqu’en Turquie.En quête de l’EuropeEnsuite les migrants ont été accueillis à Edirne dans le Centre de rétention pour la gestion des migrations. Selon un autre témoin, vu leur état, les Turcs les ont fait hospitaliser.Des images publiées sur les médias turcs montrent que ces migrants ont subi de profondes blessures au dos et au visage. Les autorités grecques n’ont pas commenté.Traitements cruelsCe n’est pas le premier cas de ce genre à la frontière entre la Turquie et la Grèce.Mi-octobre, 92 migrants ont été retrouvés nus du côté grec de la frontière. Selon Athènes, ce sont les autorités turques qui les ont forcés à traverser le fleuve Evros. Les deux pays se sont ensuite rejetés la responsabilité.Selon l’agence européenne de surveillance aux frontières Frontex, les migrants, la plupart des Syriens et des Afghans, avaient été retrouvés nus et que certains d'entre eux avaient des blessures visibles.

