Les récentes déclarations des autorités judiciaires suédoises concernant les résultats de l’enquête préliminaire sur les explosions des Nord Stream montrent "une inflexion" du narratif occidental dans le contexte du conflit en Ukraine, soutient auprès de Sputnik Didier Tauzin, officier français à la retraite:Ce 18 novembre, le procureur suédois en charge de l'enquête préliminaire des explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, a annoncé que "des restes d'explosifs sur plusieurs objets étrangers" avaient été découverts. Il a qualifié ces explosions de sabotage.À ce stade, l’enquête ne s’est pas prononcée sur l’identité des auteurs de l’acte en indiquant pourtant que "la poursuite de l'enquête préliminaire pourra montrer si quelqu'un peut être poursuivi pour crime".L’ancien militaire français tient à souligner ces déclarations réservées:L’Otan a-t-elle peur?"L’Otan semble moins agressive, aurait-elle un peu peur?", s’interroge Didier Tauzin, pour qui "le jusqu’au-boutisme de l’Otan commence à s’ébrécher", ce qui constitue "un bon signe".Selon lui, le sabotage des Nord Stream profite plus aux États-Unis.

Sabotage des Nord Stream: "Le jusqu’au-boutisme de l’Otan commence à s’ébrécher"

© Sputnik . Ministère danois de la Défense Une fuite du gaz suite à l'explosion sur les Nord Stream, septembre 2022 © Sputnik . Ministère danois de la Défense

Alors que l’enquête suédoise a d’ores et déjà conclu à un sabotage des gazoducs Nord Stream, sans pouvoir en préciser l’auteur, cette annonce s’inscrit dans les récentes déclarations plus réservées du bloc occidental et suggère un changement de son discours à l’égard de la Russie, a déclaré à Sputnik un général français à la retraite.