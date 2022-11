https://fr.sputniknews.africa/20221118/les-pays-africains-appeles-a-renforcer-leur-partenariat-dans-le-secteur-de-la-sante-1057011714.html

Les pays africains appelés à renforcer leur partenariat dans le secteur de la santé

La nécessité de construire des systèmes de santé solides dans les pays africains a été mise en valeur en marge de la 1ère Conférence africaine sur la réduction... 18.11.2022, Sputnik Afrique

Les pays africains se doivent de renforcer leur coopération et partager leurs expériences en vue de bâtir des systèmes de santé résilients face à un avenir incertain, ont souligné, jeudi à Marrakech, les participants à une table ronde organisée dans le cadre de la 1ère Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Lors de cette table ronde, tenue sous le thème "Défis et perspectives des systèmes de santé dans le monde: l'Afrique en exemple", des experts africains et internationaux ont plaidé en faveur du renforcement des systèmes de santé au niveau du continent dans le cadre de l’approche de réduction des risques en santé.Les intervenants ont également souligné l’importance d’analyser et d’apprendre des stratégies de réponse à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) en tant qu’exemple pour la mise en place de systèmes de santé résilients et efficaces dans le Continent, appelant à adopter des politiques sanitaires orientées vers le patient/citoyen qui respectent l’accès à des soins de santé de qualité en tant qu’un des droits fondamentaux de l’Homme.Ils ont également appelé à profiter des avantages non négligeables de la digitalisation dans le développement des systèmes de santé, afin d’améliorer l’efficacité des soins et de promouvoir l’agilité décisionnelle, tout en réduisant les coûts de fonctionnement.Les participants ont, à cette occasion, salué le message Royal adressé aux participants à l’ouverture de cette conférence de trois jours, qui a constitué une feuille de route pour promouvoir la coopération Sud-Sud, "qui se veut efficiente et vise à favoriser le rapprochement et la solidarité entre les peuples".Ils ont, par ailleurs, passé en revue les programmes de réforme de la santé et de la réduction des risques dans leurs pays respectifs, offrant des regards croisés sur les stratégies de riposte à la Covid-19, ainsi que sur les défis et les opportunités pour la réduction des risques dans les pays africains.Cette rencontre a été marquée par l’hommage rendu à huit personnalités d’Afrique et d'ailleurs qui agissent dans le domaine de la santé, notamment la Directrice Générale de l’Agence onusienne, Mme Audrey Azoulay, Pr. David Trevor Sweanor (Canada), Pr. Mohambry Chetty (Afrique du Sud) et Daniella Munene (Kenya).Initiée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, du ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère de l’Economie et des Finances, et de l’Association Marocaine de Médecine Addictive et Pathologies (MAPA), la 1ère Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui se poursuit jusqu’au 18 novembre, rassemble des expertises africaines et internationales.L’objectif étant de réfléchir sur les aspects de la santé dans des concepts élargis de politiques de santé publique, mais aussi pour ériger les piliers de la santé au futur, repenser la santé dans ses aspects organique, psychologique, économique, social et environnemental, en travaillant conjointement à une santé africaine commune moyennant également la culture, l’éducation et l’enseignement.

