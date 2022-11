https://fr.sputniknews.africa/20221117/pyongyang-tire-un-missile-balistique-vers-la-mer-de-lest-selon-seoul-1057000351.html

Pyongyang tire un missile balistique vers la mer du Japon, selon Séoul

Pyongyang tire un missile balistique vers la mer du Japon, selon Séoul

La Corée du Nord a effectué jeudi un tir de missile balistique non identifié vers la mer du Japon, a annoncé le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS)... 17.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-17T06:25+0100

2022-11-17T06:25+0100

2022-11-17T06:34+0100

international

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103468/01/1034680129_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_96caecd6ebe221f91890b49920dfcdf5.jpg

Selon l'agence de presse sud-coréenne "Yonhap", ce lancement intervient huit jours après un tir de missile balistique de courte portée (SRBM) depuis le comté de Sukchon, dans la province du Kangwon.Ce tir fait également suite à la publication d'un communiqué sous le nom de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, qui a averti de “contre-mesures plus véhémentes” si Washington renforce ses moyens de dissuasion étendue sur la péninsule coréenne, relève l’agence.D'après Yonhap, la responsable nord-coréenne a également critiqué la décision prise par le président Yoon Suk-yeol, son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida en marge des sommets de l'Asean à Phnom Penh, au Cambodge, portant sur la dissuasion étendue contre le nucléaire nord-coréen et le partage des informations sur les missiles nord-coréens en temps réel.La ministre nord-coréenne a estimé que ce sommet trilatéral pousserait la situation géopolitique autour de la péninsule dans une impasse imprévisible, écrit l’agence.Les derniers tirs de la Corée du Nord, soit 35 missiles divers, datent de la période 2-5 novembre, lorsque l'exercice aérien Séoul-Washington “Vigilant Storm” se déroulait.L'un de ces missiles était tombé au sud de la Ligne de limite Nord (NLL), la ligne frontalière entre les deux Corées. Il s'agissait du premier missile à retomber au Sud depuis la suspension de la guerre de Corée.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, missile