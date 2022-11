L’Onu a "entendu" la proposition russe de céréales gratuites

https://fr.sputniknews.africa/20221117/lonu-a-entendu-la-proposition-russe-de-cereales-gratuites-1057001501.html

La disponibilité de la Russie à livrer gratuitement jusqu’à 500.000 tonnes de céréales aux pays pauvres a été prise en compte par les Nations unies, selon le directeur du bureau de liaison de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec la Russie, Oleg Kobiakov.L'initiative russe annoncée par le ministre de l’Agriculture et confirmée par le Président Poutine.La volonté de la Russie de livrer 500.000 tonnes de céréales gratuitement aux pays les plus pauvres au cours des quatre prochains mois a été exprimée fin octobre par le ministre de l’Agriculture Dmitri Patrouchev.L’offre a été confirmée début novembre par Vladimir Poutine. Le Président russe a fait savoir que les livraisons auraient lieu même si la Russie se retire de l’accord céréalier.Accord et mémorandumLe 22 juillet, la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu ont signé un accord permettant d’exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens.Il était accompagné d’un mémorandum entre les Nations unies et la Russie garantissant que les sanctions occidentales contre Moscou ne concerneront pas les céréales ni les engrais, de manière directe ou indirecte.L’accord expire le 19 novembre et sa reconduction par la Russie doit être décidée dans le courant de cette semaine.

