Le retour de l’Algérie sur la scène internationale "inquiète les Occidentaux"

De nouveaux partenaires, dont Moscou, contribuent à ce qu’Alger renforce ses capacités économiques et militaires. Les manœuvres conjointes Bouclier du désert... 16.11.2022, Sputnik Afrique

Basées sur le respect, les relations russo-algériennes ont permis à construire un "partenariat stratégique dans différents domaines", a affirmé à Sputnik Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’Université de Blida II en Algérie.Arrivée de nouveaux partenairesSelon l’analyste, l’apparition de nouveaux partenaires, notamment la Russie, "qui proposent une vie décente aux Africains", les ont permis de "mieux comprendre les choses".Cependant, la "montée en puissance de la force de défense algérienne, et aussi économique", qui démontre son potentiel émergeant, "inquiète les Occidentaux", estime Abdelkader Soufi.Prié de commenter l’opération Barkhane, le spécialiste a indiqué qu’au lieu d’une "éradication du terrorisme", les Africains ont vu "une guerre fratricide, intercommunautaire qui a été nourrie par la France pour créer une zone de "no man’s land".

