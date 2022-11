Le coton malien, victime collatérale de la crise ukrainienne?

https://fr.sputniknews.africa/20221115/le-coton-malien-victime-collaterale-de-la-crise-ukrainienne-1056830197.html

Au micro de Sputnik, trois spécialistes de l’agriculture ont présenté leurs points de vue, assez différents, quant à la campagne cotonnière au Mali qui va bientôt s’achever. Certains observateurs affirment que cette année, elle sera marquée par une baisse de production à cause de nombre de raisons parmi lesquelles la crise ukrainienne.À sa connaissance, l’accès à l’engrais est un peu difficile actuellement. "Mais il faut aussi noter que vers la fin de la campagne agricole, le gouvernement a pu nous apporter quelques sacs. Par exemple, si tes besoins étaient de six sacs, le gouvernement te remettait deux sacs."Les parasites Jassid sont aussi à blâmer pour la récolte qui s’annonce être maigre, a indiqué M.Kouyaté. Il a précisé que cette année, les insectes sont apparus dès le début de la campagne et que les gens ne s’en sont pas rendu compte à temps. "Un grand impact sur l'approvisionnement en engrais"Gui Diawara, ancien agriculteur dans la région de Mopti, a également fait savoir qu’il y avait eu des problèmes quant à l’approvisionnement en engrais.Les intrants agricoles "à temps"Le président de l’Association des jeunes pour la valorisation du coton (AJVC), Abdel Rahmane Sy, a lui aussi évoqué une attaque de parasite, soulignant toutefois que celle-ci a aussi été observée au Burkina, au Bénin et dans d’autres pays producteurs de coton dans la sous-région. "Malheureusement, c’est un nouveau parasite qui a détruit plusieurs champs. Je partage la douleur des producteurs sinistrés à ce niveau."Il a pourtant démenti les informations selon lesquelles le secteur du coton malien aurait été confronté à la crise des engrais. Selon lui, grâce à l’engagement du gouvernement par le Président de la transition, toutes les zones de productions ont pu "avoir les intrants agricoles à temps".

