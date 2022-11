https://fr.sputniknews.africa/20221115/des-deputes-francais-veulent-des-centres-dimmigration-fermes-au-maghreb-1056831707.html

Des députés français veulent des centres d'immigration fermés au Maghreb

Des députés français veulent des centres d'immigration fermés au Maghreb

Les députés Les Républicains, décidés à mettre la pression sur le gouvernement à l'approche du projet de loi immigration, ont annoncé mardi le dépôt d'une... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T18:32+0100

2022-11-15T18:32+0100

2022-11-15T18:32+0100

france

maghreb

maroc

algérie

tunisie

frontex (agence européenne pour la surveillance des frontières)

les républicains (lr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045397950_0:0:3459:1946_1920x0_80_0_0_6c5a915bb9bd036bef95e6c7ece61135.jpg

L'accueil par la France du navire humanitaire Ocean Viking a créé "un terrible précédent" qui "constituera un appel d'air", a affirmé le patron des députés LR Olivier Marleix lors d'un point presse, en annonçant le dépôt prochain à l'Assemblée d'une proposition de résolution sur la question migratoire.Il s'agit notamment de "soutenir et rejoindre" l'initiative des pays du Sud (Italie, Grèce, Malte et Chypre) qui ont dénoncé samedi le système de gestion des flux de migrants dans l'UE, a-t-il expliqué.Les députés LR souhaitent aussi que l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex "ait la compétence exclusive pour porter assistance aux naufragés en Méditerranée", a affirmé le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont."Modèle des îles grecques"Cette résolution demande à l'UE "de continuer à créer des hotspots" pour enregistrer les demandes d'asile, gérés "un peu sur le modèle des îles grecques", a-t-il ajouté. Il a plaidé pour que ces camps fermés, très critiqués par les ONG, soient localisés en "Méditerranée centrale, sur les pays du Maghreb -- Maroc, Algérie, Tunisie -- où Frontex pourrait faire en sorte de traiter les demandes".Le projet de résolution demande aussi "d'identifier les ports sûrs" pour le débarquement des migrants, et que la traite d'êtres humains soit qualifiée "de crimes contre l'humanité".Plus largement, alors qu'un projet de loi sur l'immigration est attendu début 2023, les députés LR, forts de leur rôle pivot, promettent "une méthode nouvelle" pour agir avant même le dépôt du texte, a ajouté M.Marleix.

france

maghreb

maroc

algérie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, maghreb, maroc, algérie, tunisie, frontex (agence européenne pour la surveillance des frontières), les républicains (lr)