Un Français et plusieurs Franco-Algériens liés à Daech condamnés en Algérie

Le tribunal de première instance d'Oran, dans l'Ouest algérien, a condamné à de la prison ferme (entre 5 et 10 ans) huit personnes présentées par les enquêteurs comme les membres d'un réseau terroriste en rapport avec Daech*, relate Le Point. Trois autres membres présumés de cette cellule seraient en fuite.Il s’agit notamment d’un Français et de plusieurs Franco-Algériens qui agissaient en Algérie et avaient des connexions en France comme en Afghanistan.Divers crimesLes chefs d'inculpation sont multiples: tentative d'attaque à l'explosif, déplacement à l'étranger pour participer à des attentats terroristes, recours à des moyens technologiques en vue de recruter au profit de Daech*.En outre, d’après les enquêteurs, certains membres de ce groupe étaient chargés de trouver des armes (quatre pistolets, une centaine de cartouches de fusils de chasse ont notamment été saisis) ou de fournir aux terroristes des médicaments via un contact à l'hôpital de Mostaganem.Ils organisaient également des visionnages de vidéos de propagande de Daech* et s'échangeaient, via Telegram, des tutoriels pour la fabrication de bombes.*Organisation terroriste interdite en Russie

