Un lac fossile datant de 260 millions d'années découvert en Afrique du Sud

Un lac fossile datant de 260 millions d’années découvert en Afrique du Sud

Des libellules, de grandes cigales, des plantes fossilisées… Ces découvertes d'espèces plus anciennes que les dinosaures ont été faites en Afrique du Sud au... 13.11.2022

En Afrique du Sud, un groupe international de chercheurs a découvert un ancien lac qui date de 260 millions d’années et qui contient toujours des plantes et des insectes fossiles.Ces sédiments de l’âge permien, avant celui des dinosaures, ont été retrouvés en très bon état, dans la région du Karoo, dans la province du Cap Nord: "On n'avait jamais vu ça pour cette période-là. C’est ça qui est exceptionnel", s'est félicité Romain Garrouste, paléo-entomologiste du Muséum national d'histoire naturelle, cité par Radio France.Certaines découvertes ont été conservées en 3D, détaille André Nel, professeur au Museum d'histoire naturelle de Paris, auprès de RFI.D’autres fouilles envisagéesLes études n’étant pas finalisées, les chercheurs envisagent de les poursuivre et tablent sur la possibilité de retrouver "des libellules géantes par exemple, de 50, 60 cm d’envergure", a suggéré M.Garrouste. Les résultats préliminaires ont été publiés dans la revue Nature.Ces recherches pourront aider à mieux comprendre comment vivaient les espèces à l’époque d’un seul mégacontinent baptisé Pangée dont le climat était de 2,5 à 3 degrés plus chaud qu’aujourd’hui. Une période qui s’est terminée par la grande extinction ayant touché 96% des espèces marines et les trois quarts des espèces terrestres.

