Sirops suspects: la compensation de 285 dollars par enfant décédé rejetée en Gambie



Les familles des 70 enfants gambiens décédés au cours des derniers mois d’insuffisance rénale aiguë, prétendument liée à la consommation de sirops indiens contre la toux, ont rejeté une offre de compensation du gouvernement, relate la BBC.Selon le média, le ministère gambien du Genre avait offert 20.000 dollars à partager entre les familles. Soit 285 dollars par victime.Une telle indemnisation a été qualifiée d’"insulte", selon Ebrima Sanyang, le président des familles en deuil cité par la radio.Il a aussi ajouté qu’accepter cet argent signifierait qu’elles ne se battaient pas pour la justice.En outre, la BBC précise que les proches des victimes veulent que l'Agence de contrôle des médicaments de Gambie retire son affirmation initiale selon laquelle les enfants sont morts dans les eaux stagnantes et non à cause de médicaments défectueux. Elles souhaitent que cette instance soit exclue des enquêtes demandées par le Président de la République.Morts mystérieusesPrès de 70 enfants sont décédés des suites d’insuffisance rénale aiguë. Une enquête a été ouverte pour déterminer si cela était lié à des sirops indiens contre la toux.L'Organisation mondiale de la santé a affirmé récemment avoir trouvé une "teneur inacceptable" d'éthylène glycol et de diéthylène glycol dans quatre sirops. Elle a averti qu'ils pouvaient être liés à la mort de ces enfants.La société indienne Maiden Pharmaceuticals a de son côté assuré qu'elle respectait les normes de contrôle de qualité reconnues au niveau international.

