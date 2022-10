https://fr.sputniknews.africa/20221010/apres-la-mort-de-66-enfants-la-gambie-prend-des-mesures-contre-les-produits-contrefaits-1056464606.html

Après la mort de 66 enfants, la Gambie prend des mesures contre les produits contrefaits

Après la mort de 66 enfants, la Gambie prend des mesures contre les produits contrefaits

La Gambie adoptera des mesures pour se protéger contre l'importation de produits contrefaits. Le Président du pays a fait cette annonce suite à la mort de 66... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Le Président de la République de la Gambie, Adama Barrow a annoncé des mesures de protection contre l’importation de produits contrefaits, notamment la création d’un laboratoire de contrôle qualité des médicaments après le décès de 66 enfants dans le pays."Le ministère de la Santé enquête sur la source des sirops contaminés, sur les circonstances et les procédures d’importation de ceux-ci dans le pays", a-t-il ajouté. Selon lui, le ministère mettra en place des mesures pour empêcher l’importation des médicaments de qualité inférieure.Des investigations sur la provenance des produits frelatés sont en cours ainsi qu’une mise à jour des textes existants sur les produits pharmaceutiques.La police gambienne a ouvert, le 8 octobre, une enquête pour identifier les responsabilités dans la mort des enfants suite à une insuffisance rénale aiguë, dans laquelle sont soupçonnés des sirops pour la toux produits en Inde. Tous les enfants morts depuis le 19 juillet avaient moins de 2 ans, à l’exception d’un seul, âgé de 7 ans.Sirop contre la toux douteuxDepuis le 23 septembre dernier, les autorités ont ordonné le rappel de sirop paracétamol ou de prométhazine. Plusieurs agents de la Croix-Rouge font la ronde chez les particuliers afin de récupérer les médicaments. Le rappel doit aussi s’appliquer aux importateurs, grossistes et détaillants de médicaments, y compris les hôpitaux.Mercredi dernier, l’OMS a émis une alerte concernant les quatre produits, en l’occurrence, Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup.Selon l'OMS, l’analyse en laboratoire d’échantillons de chacun des quatre produits a confirmé une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables.Les autorités sanitaires du Sénégal, voisin de la Gambie, ont lancé un appel à la vigilance bien que ces produits ne soient pas autorisés dans le pays.

