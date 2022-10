https://fr.sputniknews.africa/20221006/sirop-contre-la-toux-un-remede-inoffensif-ou-un-danger-cache-1056417964.html

Sirop contre la toux: un remède inoffensif ou un danger caché?

On peut acheter des médicaments mais pas la santé. Parfois ceux-ci agissent contre nous, comme dans le cas de 66 enfants morts après avoir avalé du sirop de...

Quels remèdes pour soulager la toux? Pilules et sirop viennent les premiers à l'esprit, mais ce dernier n'est pas du tout inoffensif.Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé a émis mercredi une alerte concernant quatre sirops contre la toux et le rhume, produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals. Ces médicaments contaminés pourraient avoir causé le décès de 66 enfants en Gambie.En 2012, les autorités pakistanaises ont annoncé que le sirop contre la toux avait tué plus de 30 personnes dans l'est du pays. La plupart des victimes, qui vivaient dans le district de Gujranwala, étaient toxicomanes et auraient délibérément pris trop de médicaments contenant du dextrométhorphane.En Inde, les autorités ont dû lancer une enquête après la mort de trois enfants en automne 2021. 16 ont été hospitalisés après avoir pris un sirop contre la toux prescrit dans des cliniques de Delhi.La France interdit 4 siropsLes autorités françaises ont déjà entrepris des mesures drastiques pour protéger du danger de certains sirops.L'Agence nationale de Sécurité du Médicament de France a suspendu en septembre les sirops contre la toux à base de pholcodine. Quel est leur problème? Selon l'ANSM, ils "exposent à un risque important de faire une allergie grave aux curares, indiqués lors d’une anesthésie générale".Quels sont les sirops concernés? Il y en a quatre à base de pholcodine, utilisés pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez les adultes et les enfants de plus de 30 mois et de plus de 15 kg. Ils sont tous actuellement prescrits sur ordonnance. Il s'agit des marques suivantes :Néfaste et inutile pour les enfantsParfois ils sont bons… mais en même temps, de nombreuses associations de médecins préviennent de graves effets secondaires.Depuis 2010, il est également interdit aux médecins en France de prescrire des sirops mucolytiques à base d'acétylcystéine et de carbocystéine aux enfants de moins de deux ans. Dans la plupart des cas, ils avaient des problèmes respiratoires. Un peu plus tard, en 2011, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé(Afssaps) a retiré du marché deux sirops antitussifs pour enfants de moins de deux ans et a contre-indiqué plusieurs sirops antitussifs pour les enfants de ces âges.Inutile d'acheter un sirop contre la toux, a rappelé l’association belge Test Santé.En cas de virus classique, d’infection bactérienne, d’allergie ou tout simplement d’irritation des voies respiratoires, le sirop contre la toux ne s’impose pas forcément, loin de là. Pour la simple et bonne raison qu’ils ne sont pas inoffensifs: comme tout autre médicament, ils peuvent provoquer des effets secondaires (somnolence, vertiges, problèmes d’estomac).En 2007, un groupe d'éminents pédiatres et responsables de la santé publique états-uniens ont envoyé à la Food and Drug Administration une pétition lui enjoignant d'interdire la commercialisation de ces médicaments à l'attention des enfants de moins de 6 ans.Utilisé à des fins psychotropesMême si les médecins s'accordent en général sur l'idée que le sirop contre la toux peut être dangereux pour les enfants, ils n'ont osé penser qu'il serait utilisé dans une recette.Le défi sur TikTok Sleepy chicken consiste à faire bouillir de la volaille dans du NyQuil, ou dans tout autre médicament contre la toux ou le rhume. Cela peut entraîner une somnolence importante, qui a d'ailleurs donné son surnom à la recette: "poulet endormi".Ce médicament, NyQuil, contient du paracétamol, du dextrométhorphane et de la doxylamine (une association que l'on retrouve dans de nombreux sirops!). À forte dose, le paracétamol peut endommager le foie. Quant au dextrométhorphane, il peut être détourné à des fins psychotropes. La doxylamine, elle (un antihistaminique) peut favoriser la somnolence.

