Retour sur les attentats survenus à Istanbul en plus de 20 ans

Retour sur les attentats survenus à Istanbul en plus de 20 ans

L'attaque à la bombe perpétrée au cœur d'Istanbul ce 13 novembre s'inscrit dans une série d'événements tragiques survenus dans cette ville ces 20 dernières...

2022-11-13

2022-11-13T18:26+0100

2022-11-13T18:26+0100

turquie

istanbul

attentat

terrorisme

bombe

Six personnes ont été tuées et 53 blessées dans l’explosion de ce dimanche 13 novembre à Istanbul, selon les données préliminaires. Pour l’heure, aucune organisation n’a revendiquée cette attaque qualifiée de "vil attentat" par le Président turc. Ces 20 dernières années, la ville d’Istanbul a subi de nombreuses attaques meurtrières.Retour sur les attentats et leurs tristes bilans:- un attentat suicide dans le centre historique de la ville a tué 12 personnes et en a blessé 15, le 12 janvier. Le terroriste est soupçonné d’avoir des liens avec Daech*- Un attentat suicide a été réalisé par un membre de Daech* dans la rue Istiklal, soit au même endroit que celui du 13 novembre 2022, a fait 5 morts et 36 blessés, le 19 mars- Un acte terroriste à l'aéroport Atatürk a eu lieu le 28 juin, perpétré par des kamikazes. À la suite duquel 45 personnes sont mortes et 239 ont été blessées. Le terroriste est soupçonné d’avoir des liens avec Daech*- Un double attentat à la bombe perpétré le 10 décembre près du stade Vodafone Arena a tué 44 personnes et en a blessé environ 150. Il a été revendiqué par les Faucons de la liberté du Kurdistan- un attentat suicide a fait deux morts dont la femme terroriste et un blessé, le 6 janvier. Il a été revendiqué par le Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple.- l'explosion d’une bombe artisanale dans le métro d’Istanbul, le 1er décembre, a fait 7 blessés- l’explosion d’une bombe à l’aéroport international Sabiha Gökçen, le 23 décembre, a fait un mort et un blessé. L’attaque a été revendiquée par les Faucons de la liberté du Kurdistan*Organisation terroriste interdite en Russie

