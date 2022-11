https://fr.sputniknews.africa/20221113/une-explosion-au-centre-distanbul-plusieurs-equipes-durgentistes-et-des-policiers-sur-place--1056806408.html

Une explosion au centre d’Istanbul, plusieurs victimes - images choc

Une explosion au centre d'Istanbul, plusieurs victimes - images choc

Les autorités d'Istanbul font état de plusieurs morts et blessés après une forte explosion ayant retenti ce dimanche 13 novembre dans la rue piétonne... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Une forte explosion a retenti ce dimanche 13 novembre dans la rue Istiqlal, au centre d’Istanbul, et a fait plusieurs victimes, indique des médias locaux. La chaîne locale NTV parle d'au moins 11 personnes blessées.Il s’agit d’une rue piétonne d’habitude très fréquentée. Des images montrent des ambulances, des pompiers et des policiers sur les lieux.Le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya, a tweeté que l'explosion s'était produite vers 16h20 (13h20 GMT) et qu'il y avait des morts et des blessés, sans préciser combien.Le 16 mars 2016, un attentat suicide s’est produit dans la même rue et a fait quatre morts et 36 blessés.

