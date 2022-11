https://fr.sputniknews.africa/20221113/les-usa-sengagent-a-construire-un-petit-reacteur-nucleaire-en-ukraine-1056806710.html

Les USA s’engagent à construire un petit réacteur nucléaire en Ukraine

À l’aide des États-Unis et de nombreux autres partenaires internationaux, l’Ukraine envisage de construire un petit réacteur nucléaire sur son territoire... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Un projet de construction d’un petit réacteur modulaire nucléaire en Ukraine a été annoncé par Kiev et Washington.Ils disent ambitionner de soutenir les objectifs de sécurité énergétique de l’Ukraine, notamment de "permettre la décarbonisation des secteurs énergétiques grâce à la production d'hydrogène propre et [d’]améliorer la sécurité alimentaire à long terme grâce à des engrais propres produits à base d'ammoniac", indique un communiqué américain.Le document précise également que cette initiative a été annoncée par l'envoyé spécial du Président américain pour le Climat, John Kerry, et le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galoushchenko, en marge de la Conférence sur le climat (COP 27).Ces réacteurs modulaires (RFMP) sont des dispositifs de faible ou moyenne puissance permettant de produire de l’électricité. Ils peuvent être déployés sous forme de modules indépendants ou de systèmes multimodulaires. Ces systèmes sont aussi susceptibles de connecter le nucléaire à d’autres sources d’énergie dont des renouvelables, explique l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Entreprises impliquées Les partenaires participant au projet pilote en Ukraine comprennent un consortium international composé du Laboratoire national d'Argonne, d'Energoatom (Ukraine), du Conseil national de sécurité et de défense ainsi que du Centre scientifique et technique d'État pour la sûreté nucléaire et radiologique; sans oublier les sociétés privées Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T et Starfire Energy, détaille le département d’État.Pour l’heure, les délais de sa réalisation n’ont pas encore été communiqués.

