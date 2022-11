https://fr.sputniknews.africa/20221113/le-maroc-veut-se-mettre-a-la-fabrication-de-drones-militaires-1056808644.html

Le Maroc veut se mettre à la fabrication de drones militaires

La fabrication de drones équipés de matériel d’observation, de surveillance et d’armement va être lancée au Maroc. Rabat cherche ainsi à développer une... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Le gouvernement du Maroc veut développer "certains secteurs de l’industrie militaire, notamment ceux des armes et des munitions, ainsi que la fabrication de drones capables de mener des opérations de renseignement, de surveillance et des attaques armées, en plus de la maintenance des avions militaires".C’est ce qu’a lancé le ministre marocain chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdekkatif Loudyi, cité le 12 novembre dans un compte-rendu d’une réunion parlementaire. Il y a présenté un rapport sur le projet sectoriel du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense, au titre de l’année 2023."Renforcement de l’indépendance"Selon M.Loudyi, un projet de construction d'une usine de maintenance d'avions militaires a été confié à une entreprise internationale spécialisée dans la région de Benslimane, au nord de Casablanca.En outre, il a noté l’adoption par le gouvernement d’une loi ouvrant la voie à l'octroi de licences pour le développement d'industries militaires "pour renforcer l'indépendance" du royaume dans ce domaine.Citant une source sécuritaire marocaine, le site d'information Yabiladi.com a indiqué que l'accord de coopération militaire conclu entre le Maroc et Israël comprend aussi le "lancement de deux unités industrielles de fabrication d'avions sans pilotes".

