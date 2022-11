https://fr.sputniknews.africa/20221113/hote-du-g20-lindonesie-tente-de-recoller-les-morceaux-entre-la-russie-et-loccident-1056812094.html

Hôte du G20, l’Indonésie tente de recoller les morceaux entre la Russie et l’Occident

Hôte du G20, l’Indonésie tente de recoller les morceaux entre la Russie et l’Occident

L’ombre du conflit en Ukraine continue de planer sur les sommets internationaux. Et voici que l’Indonésie, pays hôte du sommet du G20, doit se coltiner les... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Soucieuse d’arriver à une déclaration commune du G20 à Bali, le pays hôte du sommet a invité les Occidentaux à ménager Moscou, ont affirmé trois diplomates au média politique américain Politico.L’Indonésie souhaiterait qu’une rhétorique moins dure soit utilisée à l’égard de la Russie, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Les responsables américains, européens ou canadiens ont ainsi été mis sous pression par leur homologue indonésiens, dont le Président Joko Widodo, pour faire preuve de plus de "flexibilité", selon Politico.Le chef d’État indonésien, qui a déploré devoir présider le G20 "le plus difficile" de tous les temps, considérerait comme un "succès personnel" la publication d’un communiqué commun à l’issue du sommet.Poutine absent, Biden penche pour l’exclusionJoko Widodo cherche par ailleurs à éviter que la Russie soit expulsée, ce qui transformerait le G20 en G19, ajoute Politico. L’idée d’une telle mise au ban avait déjà été évoquée par Joe Biden, fin mars. Le Président des États-Unis avait néanmoins souligné que le dernier mot reviendrait aux membres de l’instance internationale.Une expulsion paraît cependant peu vraisemblable. Moscou peut compter sur plusieurs alliés au G20, comme la Chine, l’Inde ou l’Arabie saoudite, qui mettraient sans doute leur véto à toute entreprise de ce genre. "Aucun membre n’a le droit d’expulser un autre pays", avait d’ailleurs récemment prévenu Wang Wenbin, porte-parole de la diplomatie chinoise. Le Brésil s’était aussi opposé à une potentielle exclusion par la voix sa ministre des Affaires étrangères, Carlos França.Vladimir Poutine n’est pour sa part pas présent en Indonésie. Le Kremlin a expliqué que le Président russe était retenu en Russie et ne pourrait pas non plus intervenir en visioconférence.

