https://fr.sputniknews.africa/20221111/le-kremlin-explique-pourquoi-poutine-ne-participera-pas-au-sommet-du-g20-en-indonesie--1056783769.html

Le Kremlin explique pourquoi Poutine ne participera pas au sommet du G20 en Indonésie

Le Kremlin explique pourquoi Poutine ne participera pas au sommet du G20 en Indonésie

Vladimir Poutine n’assistera pas au sommet du G20 en raison de son planning chargé et de la nécessité d’être présent dans son pays, a indiqué le Kremlin... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T10:39+0100

2022-11-11T10:39+0100

2022-11-11T10:43+0100

russie

vladimir poutine

g20

indonésie

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1056343977_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_fcb2d9e3a0c6cce31d59c2286b822d25.jpg

La décision de ne pas aller au sommet du G20 en Indonésie a été prise par le Président russe lui-même, a déclaré ce 11 novembre son porte-parole.Elle est liée à son agenda et à la nécessité d’être présent en Russie, a précisé aux journalistes Dmitri Peskov.Vladimir Poutine n’envisage pas non plus d’intervenir en visioconférence pendant l’événement.Le sommet se tiendra les 15 et 16 novembre en Indonésie, sur l’île de Bali.Au sommet, la Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Fin octobre, le chef de l’État russe avait évoqué son éventuelle participation, indiquant qu’il allait y "réfléchir". Il avait promis que la Russie y serait toutefois représentée "à un niveau élevé".

russie

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, g20, indonésie, sergueï lavrov