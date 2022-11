https://fr.sputniknews.africa/20221113/burkina-ouverture-dune-enquete-sur-des-accusations-de-crimes-de-larmee-contre-des-civils-1056802599.html

Burkina: Ouverture d'une enquête sur des accusations de "crimes" de l'armée contre des civils

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé le 12 novembre avoir ouvert une enquête sur des accusations visant l'armée, soupçonnée d'avoir commis des " crimes"... 13.11.2022, Sputnik Afrique

Les faits remontent à mercredi et concernent le 14e Régiment Interarmes de Djibo (nord), qui "aurait tiré des obus sur les villages de Holdé, Yaté, Ména et Dabere-Pogowel, situés à environ 10 km du camp militaire", selon une note du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) adressée au gouvernement.Le gouvernement accuse "les groupes armés terroristes coutumiers de la manipulation et de la désinformation".M. Ouedraogo a appelé "l'opinion nationale et internationale à ne pas tomber dans ces pièges perfides orchestrés par des terroristes aux abois dans le dessein de jeter l'opprobre" sur les forces de sécurité, assurant être "particulièrement soucieux du respect des droits humains" dans sa "lutte contre le terrorisme".Depuis 2015, le Burkina est régulièrement endeuillé par des attaques terroristes de plus en plus fréquentes ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.Investi le 21 octobre Président de la transition par le Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif "la reconquête du territoire occupé par des hordes de terroristes".

