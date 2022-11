https://fr.sputniknews.africa/20221112/loccident-attaque-la-russie-presque-sans-retenue-affirme-erdogan-1056797061.html

L’Occident "attaque la Russie presque sans retenue", affirme Erdogan

L’Occident "attaque la Russie presque sans retenue", affirme Erdogan

Le Président turc a accusé l'Occident et les États-Unis d'attaquer la Russie "presque sans retenue". Par contre, la Turquie essaie de comprendre comment... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T15:29+0100

2022-11-12T15:29+0100

2022-11-12T15:29+0100

turquie

russie

recep tayyip erdogan

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1056199388_0:157:2502:1564_1920x0_80_0_0_6a44546d0c6dfedc9d0c6cea4362f1f6.jpg

Recep Tayyip Erdogan a donné sa vision de la situation actuelle qui implique la Russie dans son bras de fer avec l’Occident.Dialogue vers la paixLe Président turc a évoqué l’importance de l’ouverture d’un "corridor de paix", en référence à celui céréalier mis en place en juillet et dont la prorogation est actuellement au cœur des discussions entre la Russie et l’Onu.Recep Tayyip Erdogan, qui se pose depuis des mois en intermédiaire entre la Russie et l’Ukraine, a fait part de sa volonté de contacter Vladimir Poutine dans quelques jours pour savoir quelles démarches il entend entreprendre concernant le processus de paix.

turquie

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, russie, recep tayyip erdogan, ukraine