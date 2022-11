https://fr.sputniknews.africa/20221112/le-gouvernement-malien-cree-un-dispositif-special-pour-lutter-contre-la-cybercriminalite-1056798196.html

Le gouvernement malien crée un dispositif spécial pour lutter contre la cybercriminalité

Le gouvernement malien crée un dispositif spécial pour lutter contre la cybercriminalité

Confronté à l’augmentation de l’utilisation malveillante des réseaux sociaux, le Mali entérine un dispositif spécial judiciaire. Ce pôle aura pour mission de... 12.11.2022, Sputnik Afrique

Afin de lutter contre la cybercriminalité, le Mali envisage de mettre en place un dispositif à part entière.Abordant ce sujet au conseil des ministres le 11 novembre, l’exécutif a particulièrement mis en valeur l’utilisation malveillante des réseaux sociaux, susceptible d’entraîner "des conséquences très graves":De plus, les malfaiteurs s’adaptent rapidement à l’évolution des nouvelles technologies. De ce fait, ils ont une longueur d’avance sur les services classiques de détection et de répression des cybercrimes, précise-t-il.Face à ce fléau, le Mali prévoit d’instaurer un Pôle judiciaire national spécialisé chargé de plusieurs missions. Il devra principalement déterminer les modalités de poursuite, d’instruction et de jugement dans ces affaires.En 2018, la loi contre la cybercriminalité avait été adoptée, visant à réprimer et à imposer des sanctions pénales à l’encontre les auteurs d’infractions sur Internet.

