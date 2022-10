https://fr.sputniknews.africa/20221025/la-cote-divoire-accueille-le-3e-forum-cyber-africa-en-2023-1056616907.html

La Côte d’Ivoire accueille le 3e forum Cyber Africa en 2023

Tous les acteurs de la cybersécurité africaine devraient participer à la 3e édition du Cyber Africa Forum qui aura lieu en Côte d'Ivoire en avril 2023. 25.10.2022, Sputnik Afrique

La 3e édition du Cyber Africa Forum (CAF) se tiendra les 24 et 25 avril prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et portera sur les enjeux et solutions liés à la transformation digitale des sociétés et entreprises africaines.Avec pour thème "Enjeux, acteurs et partenariats: quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l’Afrique?", ce sera l'occasion d’aborder la nécessité d’adopter une approche transversale et holistique de la sécurité numérique, indiquent les organisateurs. Les organisateurs souhaitent encourager et contribuer à l’augmentation du nombre de partenariats public-privé constitués en la matière et mobiliser l’ensemble des acteurs de ce secteur vers un objectif commun : celui de renforcer la sécurité numérique du continent africain.Quels sujets à l'ordre du jour?Plusieurs sous-thématiques seront abordées lors du Cyber Africa Forum 2023, telles que la régulation du cyberespace et les sanctions appliquées à la cybercriminalité, la coopération internationale dans un contexte de polarisation de la scène géopolitique, la question de la souveraineté des données numériques et de l’essor du cloud, les cyber-menaces liées à la démocratisation des crypto-actifs et de la technologie Blockchain, avec son appropriation par les États, etc.Un accent sera mis sur la promotion des partenariats multisectoriels et transnationaux en matière de sécurité numérique.Risque de cyberattaques en hausse en AfriquePour rappel, l’économie numérique africaine pourrait atteindre 180 milliards de dollars d’ici 2025 selon un rapport de Google et de la Société financière internationale (IFC), soit 5,2% de son produit intérieur brut (PIB), ajoutent les mêmes sources.Cette tendance positive fait néanmoins augmenter le risque de cyberattaques, dont le coût annuel s’élevait à plus de 3,5 milliards de dollars en 2021, soit 10% du PIB, selon elles.Selon lui, "c’est la volonté du Cyber Africa Forum que de se positionner en facilitateur de partenariats, et en agrégateur de solutions".Plus d'un millier de participants Organisé en partenariat avec le Forum International de la Cybersécurité (FIC), le Cyber Africa Forum, plateforme de référence sur la sécurité et la confiance numérique en Afrique, rassemblera l’ensemble des acteurs qui font la cybersécurité africaine (secteurs public, privé et sociétés civiles) parmi lesquels Huawei, Deloitte, Cybastion ou Orange.Plus de 1.500 participants sont attendus sur un espace d’exposition de 160m2, qui accueillera également un salon où seront représentées plus de 40 entreprises et organisations qui opèrent la sécurité numérique en Afrique. Par ailleurs, afin de faciliter la constitution de partenariats concrets et durables, le Cyber Africa Forum proposera une application dédiée, permettant aux participants et aux partenaires de rentrer en contact avant, pendant et après l’événement.

