La Russie interdit l’accès à la mer d’Azov à certains navires

La Russie interdit l'accès à la mer d'Azov à certains navires

La Turquie a annoncé que Moscou bloquait dorénavant le détroit de Kertch aux navires chargés hors de Russie. 12.11.2022

2022-11-12T19:54+0100

2022-11-12T19:54+0100

2022-11-12T19:54+0100

La tension monte autour du détroit de Kertch, que la Russie a décidé de fermer à certains navires, à en croire Istanbul.Le détroit, qui fait la liaison entre la mer d’Azov et la mer Noire, est surplombé par le pont de Crimée, théâtre d’un attentat début octobre. Un camion piégé avait explosé sur la voie, tuant quatre personnes et endommageant temporairement l’infrastructure.Accord fragile sur les exportations céréalièresCette fermeture du détroit de Kertch survient alors que l’accord d’Istanbul sur l’exportation de céréales est mis à rude épreuve. Fin octobre, la Russie avait menacé de suspendre sa participation après des attaques de drones dans la baie de Sébastopol sur ses navires assurant la sécurité des couloirs maritimes.Les exportations ont finalement pu reprendre après que Kiev a donné des garanties écrites. La Russie se réserve néanmoins le droit de quitter l’accord en cas de violation.Pour pallier les besoins des pays les plus pauvres, Moscou a par ailleurs affirmé être prêt à livrer gracieusement des céréales et des engrais. Les États d’Afrique pourraient profiter de ces envois en tout premier lieu.

